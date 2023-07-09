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فصائل فلسطينية تتلقى دعوات من مصر لحضور اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة

الأحد 09 يوليو 2023 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل فلسطينية تتلقى دعوات من مصر لحضور اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة



القاهرة/سما/

وجهت جمهورية مصر العربية، دعوات للفصائل الفلسطينية، لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر للغد، اليوم الأحد، إن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية تلقوا دعوة من مصر لحضور اجتماع الأمناء العامين، المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، لبحث التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر، أن الأمناء العامين وافقوا على تلبية الدعوة المصرية لحضور الاجتماع، الذي وصفوه بالمهم والحساس، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية، التي كان آخرها اجتياح مدينة ومخيم جنين، والتي أدت إلى استشهاد 12 مواطنًا وإصابة 120 آخرين، بينهم 20 إصابة وصفت بالخطيرة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة، إلى اجتماع طارئ لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، عقب اجتياح مدينة ومخيم جنين، الإثنين الماضي.

#مصر

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