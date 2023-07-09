واشنطن تعلن مقتل قيادي بداعش شرق سوريا

واشنطن/سما/

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأحد، أنها قتلت قياديا في تنظيم "داعش" يُدعى أسامة المهاجر في شرق سوريا يوم 7 يوليو.



وقالت القيادة في بيان، إن الغارة لم تسفر عن أي قتلى من المدنيين، وإن التقييم مازال مستمراً لبيان أي إصابات مدنية جراء العملية.

وذكر البيان، نقلا عن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية، أن الولايات المتحدة أوضحت بذلك "أنها تظل ملتزمة بهزيمة تنظيم داعش في المنطقة.. تنظيم داعش يظل يشكل تهديدا ليس في المنطقة فحسب وإنما يتخطاها".

وأضاف البيان: "الضربة نفذتها يوم الجمعة ذات الطائرات المسيرة (إم.كيو-9) التي تعرضت في وقت سابق من ذات اليوم لمضايقات من مقاتلات روسية في مواجهة استمرت ساعتين تقريبا".