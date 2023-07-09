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هب الريح من جنين: لن نتهاون مع أي شكل من أشكال الفلتان

الأحد 09 يوليو 2023 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
هب الريح من جنين: لن نتهاون مع أي شكل من أشكال الفلتان



جنين/سما/

قال د وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، أننا لن نتهاون مع اي شكل من اشكال الفلتان واننا سوف نحافظ على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية مهما كلفنا ذلك.

جاء ذلك خلال  زيارة الوزير هب الريح لمراكز شرطة محافظة جنين، ولقائه مع  منتسبي المؤسسة الامنية في مركز شرطة جبع.

و اشاد بدور عناصر الشرطة الذين قاموا بحماية مركز  شرطة جبع خلال أحداث الشغب الاخيرة على المركز ، مؤكدا أن القيادة الفسطينية تقدر ثبات ابناء المؤسسة الامنية وصمودهم في ظل المؤامرات التي تحاك ضد المؤسسة الأمنية وفي ظل الازمة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.

 وافاد الوزير هب الريح أنه ابتداء من الشهر القادم سيتم صرف علاوة من رتبة جندي لرتبة ملازم قدرها 400 شيكل، وقام باعطاء تعليماته لمدير شرطة محافظة جنين باعطائه تقدير موقف وتوصيات تخص الوضع في المحافظة وسيتم الاخذ بها فورا.

#زياد هب الريح

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