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"الشرطة البحرية" تنقذ مواطناً من الغرق في بحر خانيونس

الأحد 09 يوليو 2023 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشرطة البحرية" تنقذ مواطناً من الغرق في بحر خانيونس



غزة/سما/

تمكنت دائرة الدوريات والإنقاذ البحري بالشرطة البحرية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة من إنقاذ مواطنٍ من الغرق أثناء قيامه بالسباحة قبالة "منتزه حياة" غرب المحافظة.

وأوضحت الشرطة البحرية أن أفراد دائرة الدوريات والإنقاذ البحري المنتشرين على الشاطئ شاهدوا مواطناً داخل البحر يطلب العون والمساعدة.

وأشارت البحرية إلى أن طواقمها انطلقت على الفور إلى مكان الحادثة وأخرجت الغريق وقدمت الإسعافات الأولية للازمة له.

ودعت الشرطة البحرية المواطنينَ إلى ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة والمحددة حفاظًا على سلامتهم.

من جانبه كرم مدير إدارة الشرطة البحرية العميد رامي نوفل طاقم الدوريات والإنقاذ الذين شاركوا في مهمة الانقاذ، مثمناً دورهم في تأمين المواطنين ويقظتهم التامة وحرصهم على حياة المواطنين.

#الشرطة البحرية #غزة

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