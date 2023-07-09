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الاحتلال يعتقل مقدسيا ويمدد توقيف آخرين

الأحد 09 يوليو 2023 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مقدسيا ويمدد توقيف آخرين



القدس المحتلة/سما/

- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا مقدسيا من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، ومددت توقيف آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أبو سبيتان بعد اقتحام البلدة، كما داهمت مستشفى جمعية المقاصد الخيرية.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال مددت توقيف الشابين المقدسيين محمد وأسامة فاخوري حتى الخميس المقبل، كما مددت توقيف الفتى المقدسي محمد طحان حتى الـ9 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وكذلك مددت توقيف المقدسي إسماعيل الحلواني حتى الـ23 من الشهر الحالي.

#القدس

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