  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عورتاني وسفير الصين يؤكدان توسيع نطاق التعاون لخدمة التعليم وتطويره

الأحد 09 يوليو 2023 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عورتاني وسفير الصين يؤكدان توسيع نطاق التعاون لخدمة التعليم وتطويره



رام الله/سما/

 بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، مع سفير الصين لدى فلسطين تسنغ جيشين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه في العديد من المجالات التربوية، لخدمة التعليم وتطويره.

وناقش الجانبان متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الصين، حول تعليم اللغة الصينية في المدارس الفلسطينية، وابتعاث معلمين من الطرفين للاستفادة من خبرات الصين في مجال تدريب المعلمين واستخدام التكنولوجيا والتعليم المهني والتقني وغيرها من المجالات التعليمية، مؤكدين أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على تنفيذ نشاطات ثقافية مشتركة. 

وأشاد عورتاني بالعلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والصيني، شاكراً الصين على الدعم الذي تقدمه للقطاع التربوي.

من جهته، أكد السفير جيشين الحرص على توسيع المجالات التعاونية بين البلدين، خاصةً في المجالات المرتبطة بقطاع التربية والتعليم.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة نافع عساف، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، والوكيل المساعد للتخطيط والتطوير حسن أبو ظاهر، ورئيس المركز الوطني للامتحانات والقياس والتقويم التربوي جهاد الدريدي.

الأكثر قراءة اليوم

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة

اذاعة عبرية : عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله يتخطون الحدود لإسرائيل

طائرة عسكرية أردنية تهبط في قاعدة إسرائيلية

أسعار صرف العملات

الكرملين: أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" إلى أوكرانيا

مبابي يفتح النار على باريس سان جيرمان

للأسبوع الـ27.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

النخالة يتحدث عن معركة جنين والاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل

تخوف إسرائيلي من تحقق "كابوس الدولة الواحدة" بعد غياب الرئيس عباس

F0iF49eX0AA2lXL

هنغبي: "إسرائيل" غير معنية بانهيار السلطة الفلسطينية

20230709022711

نتنياهو يكرر تهديداته بشن عمليات عسكرية في الضفة وقمع المحتجين ضد حكومته

photo_2023-07-09_13-22-30

واشنطن بوست تنشر قصة عائلة فلسطينية علقت وسط توغل الجيش الإسرائيلي في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية