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أسير من أم الفحم ينهي اعتقاله الإداري

الأحد 09 يوليو 2023 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسير من أم الفحم ينهي اعتقاله الإداري



أم الفحم/سما/

أنهى الأسير الإداري سمير جبارين (24 عامًا) محكوميته التي فرضت عليه بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، اليوم الأحد، وذلك بعد اعتقاله يوم 9 كانون الثاني/ يناير الماضي من منزل العائلة في مدينة أم الفحم.

وتنتظر عائلة الأسير سمير جبارين من أم الفحم إطلاق سراح ابنها خلال الساعات القريبة من أحد السجون الإسرائيلية، ولم يحدد حتى اللحظة السجن الذي سيخرج منه جبارين.

وفرض وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاعتقال الإداري على جبارين، يوم 10 شباط/ فبراير الماضي، وذلك بادعاء وجود "مواد سرية أمنية"، تنسب إليه، وبموجب قرار الوزير كان من المفترض أن يبقى جبارين في الاعتقال الإداري حتى 12 آب/ أغسطس المقبل، فيما لم تجدد المحكمة الاعتقال الإداري بحق جبارين الأمر الذي يعني إطلاق سراحه.

وترافع عن الأسير سمير جبارين مؤسسة ميزان الحقوقية، والمحامي مصطفى سهيل محاميد من أم الفحم، وعقدت سلسلة من جلسات المحاكم للأسير جبارين أثناء اعتقاله الإداري.

#سمير جبارين #ام الفحم

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