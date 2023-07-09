  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة المتابعة ترحب بعقد اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

الأحد 09 يوليو 2023 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة المتابعة ترحب بعقد اجتماع الأمناء العامين في القاهرة



غزة / سما /

رحبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد ، بالاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة،.

واعتبرت اللجنة في تصريح صحفي ، أن هذا الاجتماع فرصة مهمة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة على أساس الشراكة الكاملة والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وموحدة تواجه الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية وسياساتها العدوانية وعدوانها المتواصل على الشعب، ولتعزيز صمود شعبنا ومقاومته خلال مرحلة التحرر الوطني.

وأكدت لجنة المتابعة، أن شعبنا يراهن على المسئولية الوطنية للأمناء العامين للخروج من الوضع القائم وتطبيق القرارات الوطنية السابقة ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه شعبنا وقضيته وفي مقدمتها إعادة بناء وترتيب البيت الفلسطيني على أسس وقواعد نضالية وانتخاب أو التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد والاتفاق على قيادة موحدة للمقاومة الشعبية مهمتها التصدي بشكل جماعي للاحتلال وسياساته العنصرية ودعم صمود شعبنا على أرضه وتعميق مواجهة الاحتلال والتصدي له في كل مكان وتواجه المخاطر الجسيمة التي ترتبت على وصول حكومة المستوطنين الفاشية.

وطالبت لجنة المتابعة الأشقاء في مصر والجزائر وجامعة الدول العربية بتسخير جميع الإمكانيات من أجل إنجاح الاجتماع وضمان تنفيذ مخرجاته والخروج بمخرجات حقيقية وجدّية وفاعلة يُبنى عليها بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

#لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية #القاهرة #الفصائل الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة

اذاعة عبرية : عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله يتخطون الحدود لإسرائيل

طائرة عسكرية أردنية تهبط في قاعدة إسرائيلية

هآرتس: هل يكون مصير تسوركوف مثل الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

وزير إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بسبب العدوان على جنين: "الحرب ليست خيارا"

"أمان" تحذر من حرب محتملة مع "حزب الله"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

تخوف إسرائيلي من تحقق "كابوس الدولة الواحدة" بعد غياب الرئيس عباس

F0iF49eX0AA2lXL

هنغبي: غير معنيين بانهيار السلطة الفلسطينية

20230709022711

نتنياهو يكرر تهديداته بشن عمليات عسكرية في الضفة وقمع المحتجين ضد حكومته

photo_2023-07-09_13-22-30

واشنطن بوست تنشر قصة عائلة فلسطينية علقت وسط توغل الجيش الإسرائيلي في جنين

20230709125750

"طريق ليفينغر": شوارع بالضفة لتحويل المستوطنات إلى ضواحٍ إسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية