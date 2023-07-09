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الاحتلال يُفرج عن القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف

الأحد 09 يوليو 2023 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُفرج عن القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف



رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن القيادي بحركة حماس الشيخ حسن يوسف أحد أبرز قادتها وأيقوناتها المؤثرة بالضفة، بعد أن أمضى 20 شهرا في سجونها.

وذكرت مصادر عائلية أن سلطات الاحتلال أفرجت عن القيادي يوسف من أمام سجن عوفر، وسط دعوات لأوسع مشاركة في استقباله.

ودعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إلى أوسع مشاركة في استقبال الأسير القيادي الشيخ حسن يوسف، حاثا الإخوان والأحباب والمناصرين على المشاركة في استقباله وتهنئنه.

وكانت عائلة القيادي حسن يوسف أعلنت وجود ضغوط من جهات خارج النادي على إدارة نادي بيتونيا لمنع استقباله بعد تحرره من سجون الاحتلال.

وقالت العائلة إن إدارة النادي أبلغتهم بإلغاء الحجز المسبق في النادي لاستقبال القيادي حسن يوسف، رغم وجود اتفاق مسبق مع النادي لاستقباله لمدة يومين، إلا أن ضغوطا على إدارة النادي أجبرتهم على إلغاء الحجز.

وحسب إدارة النادي فإن هناك ضغوطا لمنع استقبال الشيخ حسن يوسف من جهات لم تسمها، فيما أعلنت عائلة الشيخ حسن يوسف نقل مكان الاستقبال من النادي إل منزله في بلدة بيتونيا، داعية للمشاركة الحاشدة في استقباله.

وأكدت مصادر صحفية أعلنت أن من يقف خلف تلك الضغوط هي أجهزة السلطة التي تمارس الضغوطات والتضييقات حتى لا يتم الاحتفاء والاحتفال والاستقبال الجماهيري للشيخ حسن يوسف في رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي يوسف في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

والشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس، والنائب في المجلس التشريعي ورجل الإصلاح ونصير الأسرى والمظلومين، أمضى 24 عاما في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقال.

وتعرض النائب حسن يوسف منذ عام 1971 إلى استهداف سلطات الاحتلال، بسبب نشاطه المجتمعي والسياسي، فقد اعتقل لأول مرة عندما كان طفلاً لم يتجاوز 16 عاماً، وذلك بعد توليه منصب إمام مسجد.

وجاء اعتقاله الثاني في أوائل التسعينات بتهمة الانتماء لحركة “حماس”، وانتهت فترة الاعتقال بنفيه إلى مرج زهور جنوب لبنان لمدة عام مع 417 شخصية من قيادات حماس والجهاد الإسلامي.

وكان للإبعاد أثر كبير في صقل شخصيته وإبرازه كأحد قيادات العمل الوطني والإسلامي على مستوى فلسطين، كما عمل ناطقا باسم حركة حماس حتى انتخابه نائبا في المجلس التشريعي.

#حسن يوسف #الاحتلال #حماس

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