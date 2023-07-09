إنقاذ مغامر فرنسي ضل طريقه 137 يومًا فى المحيط

وكالات / سما /

أنقذ بحارة على متن ناقلة نفط، المغامر الفرنسي ديدييه بوفارد الذى ضل سبيله فى المحيط الأطلسى لمدة 137 يومًا، حيث فقد مؤخرًا في البحر مع قاربه الخاص الذى يبلغ طوله 6 أمتار، وفقًا لموقع newsinfrance.

تمت عملية الإنقاذ قبالة سواحل بورتوريكو، يوم السبت 24 يونيو الماضى، بينما كانت سفينة النفط الخام التابعة لشركة خاصة مسؤولة عن البحارة الأتراك تتحرك في المحيط الأطلسى، ومع تحذير خفر السواحل الأمريكية، بدأت عملية إنقاذ للقارب الذى فقد في البحر منذ فترة.

تم سحب القارب الصغير الذي أبحر من جزر الكناري إلى البحر مع المغامر الفرنسي ديدييه بوفارد، إلى سطح السفينة وتم إنقاذه خلال 6 ساعات من البحارة الأتراك.

كان أول طلب للمغامر الفرنسى، الذي وقف مع البحارة الأتراك على متن السفينة، هو تناول مشروب حامضي (كولا)، فيما غادر الرجل الفرنسي، الذي علم أنه كان في المحيط لمدة 137 يومًا، السفينة مع فرق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والجمارك وأمن الحدود الأمريكية.

بدوره، شارك قبطان السفينة، نجاتي دوغان، ما حدث على وسائل التواصل الاجتماعى، وقال: "أعطونا تنسيقًا كاملاً وطلبوا منا أن نأخذ السفينة إلى هذا الموقع فى أسرع وقت ممكن وأن ننقذ هذا القارب، بدأنا على الفور الإجراء اللازم، وقمنا بتحويل السفينة إلى أسرع طريق للوصول إلى هناك".