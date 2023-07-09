  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

إنقاذ مغامر فرنسي ضل طريقه 137 يومًا فى المحيط

الأحد 09 يوليو 2023 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنقاذ مغامر فرنسي ضل طريقه 137 يومًا فى المحيط



وكالات / سما /

أنقذ بحارة على متن ناقلة نفط، المغامر الفرنسي ديدييه بوفارد الذى ضل سبيله فى المحيط الأطلسى لمدة 137 يومًا، حيث فقد مؤخرًا في البحر مع قاربه الخاص الذى يبلغ طوله 6 أمتار، وفقًا لموقع newsinfrance.

تمت عملية الإنقاذ قبالة سواحل بورتوريكو، يوم السبت 24 يونيو الماضى، بينما كانت سفينة النفط الخام التابعة لشركة خاصة مسؤولة عن البحارة الأتراك تتحرك في المحيط الأطلسى، ومع تحذير خفر السواحل الأمريكية، بدأت عملية إنقاذ للقارب الذى فقد في البحر منذ فترة.

تم سحب القارب الصغير الذي أبحر من جزر الكناري إلى البحر مع المغامر الفرنسي ديدييه بوفارد، إلى سطح السفينة وتم إنقاذه خلال 6 ساعات من البحارة الأتراك. 

كان أول طلب للمغامر الفرنسى، الذي وقف مع البحارة الأتراك على متن السفينة، هو تناول مشروب حامضي (كولا)، فيما غادر الرجل الفرنسي، الذي علم أنه كان في المحيط لمدة 137 يومًا، السفينة مع فرق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والجمارك وأمن الحدود الأمريكية.

بدوره، شارك قبطان السفينة، نجاتي دوغان، ما حدث على وسائل التواصل الاجتماعى، وقال: "أعطونا تنسيقًا كاملاً وطلبوا منا أن نأخذ السفينة إلى هذا الموقع فى أسرع وقت ممكن وأن ننقذ هذا القارب، بدأنا على الفور الإجراء اللازم، وقمنا بتحويل السفينة إلى أسرع طريق للوصول إلى هناك".

#المحيط الهادي #إنقاذ #فرنسي

الأكثر قراءة اليوم

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة

اذاعة عبرية : عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله يتخطون الحدود لإسرائيل

طائرة عسكرية أردنية تهبط في قاعدة إسرائيلية

هآرتس: هل يكون مصير تسوركوف مثل الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

وزير إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بسبب العدوان على جنين: "الحرب ليست خيارا"

"أمان" تحذر من حرب محتملة مع "حزب الله"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

F0iF49eX0AA2lXL

هنغبي: غير معنيين بانهيار السلطة الفلسطينية

20230709022711

نتنياهو يكرر تهديداته بشن عمليات عسكرية في الضفة وقمع المحتجين ضد حكومته

photo_2023-07-09_13-22-30

واشنطن بوست تنشر قصة عائلة فلسطينية علقت وسط توغل الجيش الإسرائيلي في جنين

20230709125750

"طريق ليفينغر": شوارع بالضفة لتحويل المستوطنات إلى ضواحٍ إسرائيلية

سموتريتش قبيل اجتماع الحكومة : لن أسمح بتحويل أغورة واحدة للسلطة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية