أطعمة تسبب الحساسية الغذائية الأكثر شيوعًا

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حساسية الطعام هي حالة طبية يتفاعل فيها الجهاز المناعي بشكل غير طبيعي مع بروتينات غذائية معينة، معتبرًا إياها ضارة، عندما يستهلك شخص يعاني من حساسية تجاه الطعام طعامًا معينًا، فإن جهاز المناعة لديه يستجيب عن طريق إطلاق مواد كيميائية مثل الهستامين لمحاربة التهديد المتصور، تسبب هذه المواد الكيميائية أعراض حساسية مختلفة تتراوح من خفيفة إلى شديدة، ومن المحتمل أن تؤثر على أجهزة الجسم المتعددة، يمكن أن تختلف أعراض حساسية الطعام بشكل كبير، ما يؤثر على الأفراد المختلفين بطرق مختلفة، وفقًا لما نشره موقع "ndtv"، ويمكن أن تشمل ردود فعل جلدية مثل خلايا النحل أو الحكة أو التورم، أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء أو الإسهال، أعراض الجهاز التنفسي مثل العطس أو الاحتقان أو الصفير ؛ وحتى الأعراض الأكثر شدة مثل صعوبة التنفس ، أو انخفاض ضغط الدم ، أو الحساسية المفرطة ، وهو رد فعل تحسسي يهدد الحياة.

7 أنواع من الحساسية الغذائية الأكثر شيوعًا

1. الحليب

تعد حساسية الحليب من أكثر أنواع الحساسية شيوعًا، خاصة عند الأطفال، يحدث ذلك عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه البروتينات الموجودة في حليب البقر، حيث يكون الكازين ومصل اللبن أكثر المحفزات شيوعًا، يمكن أن تختلف الأعراض من خفيفة إلى شديدة وقد تشمل مشاكل في الجهاز الهضمي وطفح جلدي ومشاكل في الجهاز التنفسي.

2. البيض

تؤثر حساسية البيض بشكل رئيسي على الأطفال ولكنها قد تستمر أيضًا حتى مرحلة البلوغ، يتفاعل الجهاز المناعي مع البروتينات الموجودة في بياض البيض أو صفار البيض، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل خلايا النحل، وضيق الجهاز الهضمي، ومشاكل في الجهاز التنفسي، يتغلب العديد من الأفراد على هذه الحساسية في سن الخامسة.

3. الفول السوداني

تنتشر حساسية الفول السوداني بشكل متزايد وتستمر مدى الحياة في معظم الحالات، يمكن أن تسبب البروتينات الموجودة في الفول السوداني ردود فعل تحسسية شديدة ، بما في ذلك الحساسية المفرطة ، وهي حالة تهدد الحياة، يمكن أن تتراوح الأعراض من تهيج الجلد وضيق الجهاز الهضمي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، يعد التجنب أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يمكن أن تؤدي حتى كميات ضئيلة من الفول السوداني إلى حدوث استجابة.

4. شجرة الجوز

تشمل هذه الفئة الحساسية من أنواع مختلفة من المكسرات ، مثل اللوز والجوز والكاجو والبندق، على غرار حساسية الفول السوداني ، يمكن أن تسبب الحساسية من الجوز ردود فعل شديدة، يعد التفاعل المتبادل بين أنواع المكسرات المختلفة أمرًا شائعًا ، مما يعني أنه إذا كان شخص ما يعاني من حساسية تجاه نوع واحد ، فقد يحتاج إلى تجنب كل أنواع المكسرات.

5. القمح

تختلف حساسية القمح عن حساسية الجلوتين أو الداء البطني، يتفاعل الأفراد المصابون بحساسية القمح مع البروتينات الموجودة في القمح ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الضائقة المعوية وتفاعلات الجلد ، وفي الحالات الشديدة الحساسية المفرطة، قد يكون من الصعب التعامل مع هذه الحساسية ، حيث أن القمح عنصر شائع في العديد من المنتجات الغذائية.

6. فول الصويا

حساسية الصويا شائعة، خاصة عند الرضع والأطفال الصغار، تحدث تفاعلات الحساسية عندما يتعامل الجهاز المناعي عن طريق الخطأ مع البروتينات الموجودة في منتجات الصويا على أنها ضارة، غالبًا ما تشمل الأعراض خلايا النحل ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في الجهاز التنفسي، يمكن للعديد من الأفراد المصابين بحساسية فول الصويا تحمل زيت فول الصويا أو ليسيثين الصويا المكرر بدرجة عالية.

7. الأسماك والمحار

تختلف الحساسية من الأسماك والمحار ، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه كليهما، عادة ما تستمر هذه الحساسية مدى الحياة ويمكن أن تسبب ردود فعل شديدة ، بما في ذلك الحساسية المفرطة، يعد التجنب أمرًا بالغ الأهمية لأن حتى الكميات الصغيرة من الأسماك أو المحار يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض تتراوح من تهيج الجلد الخفيف إلى الاستجابات التي تهدد الحياة.