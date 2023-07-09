أسباب تشقق جلد القدمين لدى النساء في الصيف.. حلول وعلاجات

وكالات / سما /

تشقق جلد القدمين مشكلة شائعة جداً بين النساء؛ خصوصاً في فصل الصيف.. لكن الأخطر هو أن تتعمق تلك الشقوق التي تصيب القدمين، في حال إهمالها، وتصاب بالفطريات والبكتيريا والالتهابات، وإذا حدث ذلك؛ فمن الأجدى معالجة تلك الشقوق على الفور.. لكن، ما هي أسباب تشقق القدمين لدى النساء في الصيف، وما هي أفضل طرق علاجه؟ الإجابة تجدينها فيما يلي.

أبرز أسبابه

تتمدد بطانة كعب القدم بشكل طبيعي إلى الخارج عند المشي أو الجري؛ خصوصاً إذا كنت ترتدين الأحذية المفتوحة والصنادل؛ مما يُفقد الجلد الرطوبة؛ فيجف ويتصلب ويصبح أكثر سماكة، وتدريجياً يصبح متشققاً وعُرضة للالتهابات.. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الحرارة المرتفعة إلى جفاف البشرة ونقصان الرطوبة داخل حاجز الجلد؛ مما يسبب جفاف القدمين وتشققهما.. كما يساهم الاستحمام لوقت طويل بالماء الساخن في ذلك؛ فهو يسبب جفاف بشرة القدمين وتشققها؛ فضلاً عن أن الوقوف لفترة الطويلة، يَزيد الضغط على القدمين، ومع إهمال ترطيبهما، تجف تدريجياً لتتشقق فيما بعد.. ناهيكِ عن أن الأحذية ذات المقاسات غير المناسبة لك، تتسبب في تشقق القدمين.

طرق علاجه

يجب عليك عدم تجاهل مشكلة تشقق القدمين وإهمالها، أولاً لأنها مزعجة وتؤثر سلباً على إطلالتك، وثانياً لأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى النزيف والعدوى بالفطريات والبكتيريا والجراثيم؛ خصوصاً إذا كنتِ تمشين في المنزل حافية القدمين؛ إذ إن الطفيليات تصل إلى تشققات القدمين بسرعة، ومنها إلى مجرى الدم مباشرة.. أما طرق العلاج؛ فهي كثيرة، في مقدمتها:

- أثناء الاستحمام، افركي القدمين بحجر الخفاف اللطيف أو الليفة، ومن ثَم تجفيف بشرة القدمين جيداً وترطيبها؛ مما يزيل الجلد الميت، ويترك البشرة ناعمة كالحرير.

- لزيادة مرونة القدمين والتخفيف من التشققات، قومي يومياً بترطيب القدمين قبل انتعال الحذاء الذي ترغبين فيه.

- واظبي على استخدام أحد أنواع الكريمات التي تستهدف تشقق القدمين، وتأكدي من احتوائها على مكونات مرطِّبة مثل: الجليسرين واللانولين، وحمض الهيالورونيك، وحمض اللاكتيك، والزيت المعدني.

- اشربي كمية كافية من الماء بشكل يومي؛ فهذه الخطوة تحافظ على ترطيب جسمك وبشرتك في ظل الحرارة المرتفعة.

- قبل الإخلاد إلى النوم، طبّقي الفازلين على قدميكِ، ارتدي جوارب قطنية ناعمة واتركيها طوال الليل.. كرري ذلك بشكل يومي؛ حتى تحصلي على النتيجة المرجوّة.

- احرصي على ارتداء أحذية مغلقة وغير مفتوحة إلى حين اختفاء التشققات من تلقاء نفسها.

- استخدمي أحد مقشرات البشرة، مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع؛ فالتقشير يزيل طبقات الجلد الميت المتكدسة، والتخلص من تشققات القدمين بشكل نهائي.