هل يمكن أن يجني "ثريدز" أموالاً أكثر من منصة تويتر التي يملكها إيلون ماسك؟

وكالات / سما /

كان المليارديران في مجال التكنولوجيا، مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، يمزحان بشأن إقامة مباراة ملاكمة بينهما على الطريقة التقليدية داخل قفص. أما في عالم الأعمال، فقد بدأت المعركة بالفعل.

فبعد أقل من 24 ساعة من إطلاق زوكربيرغ منصة بديلة لموقع تويتر، تحمل اسم ثريدز، جمع حوالى 30 مليون مشترك، مما يمنحه مصداقية كمنافس جاد في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان ذلك لا يزال جزءاً صغيراً من مئات الملايين من مستخدمي تويتر...

لكن المحللين يعتقدون أن هذه إشارة على أن شركة ميتا التي يملكها زوكربيرغ لديها فرصة جيدة لجذب قسم من مستخدمي تطبيقاتها الذين يبلغ عددهم 3 مليار شخص، ما بين فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إلى تطبيقها الجديد، وجلب المعلنين معهم.

شركة ميتا مالكة فيسبوك تطلق تطبيقاً منافساً لتويتر...

أطلقت شركة ميتا، مالكة فيسبوك، تطبيقها الجديد المنافس لتويتر وتقول إنه سيبدأ العمل يوم الخميس.

وسيتم ربط تطبيق ثريدز، المتاح للطلب المسبق على متجر تطبيقات أبل، بإنستغرام.

وتظهر صورة شاشة للتطبيق، واجهة إلكترونية شبيهة بتلك التي يعرضها تويتر. ووصفت ميتا التطبيق بـ "تطبيق محادثة نصية".

وتعد هذه الخطوة الأحدث في المنافسة بين رئيس ميتا مارك زوكربيرغ ومالك تويتر إيلون ماسك.