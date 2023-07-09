  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

هل يمكن أن يجني "ثريدز" أموالاً أكثر من منصة تويتر التي يملكها إيلون ماسك؟

الأحد 09 يوليو 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يمكن أن يجني "ثريدز" أموالاً أكثر من منصة تويتر التي يملكها إيلون ماسك؟



وكالات / سما /

كان المليارديران في مجال التكنولوجيا، مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، يمزحان بشأن إقامة مباراة ملاكمة بينهما على الطريقة التقليدية داخل قفص. أما في عالم الأعمال، فقد بدأت المعركة بالفعل.

فبعد أقل من 24 ساعة من إطلاق زوكربيرغ منصة بديلة لموقع تويتر، تحمل اسم ثريدز، جمع حوالى 30 مليون مشترك، مما يمنحه مصداقية كمنافس جاد في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان ذلك لا يزال جزءاً صغيراً من مئات الملايين من مستخدمي تويتر...

لكن المحللين يعتقدون أن هذه إشارة على أن شركة ميتا التي يملكها زوكربيرغ لديها فرصة جيدة لجذب قسم من مستخدمي تطبيقاتها الذين يبلغ عددهم 3 مليار شخص، ما بين فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إلى تطبيقها الجديد، وجلب المعلنين معهم.

شركة ميتا مالكة فيسبوك تطلق تطبيقاً منافساً لتويتر...

أطلقت شركة ميتا، مالكة فيسبوك، تطبيقها الجديد المنافس لتويتر وتقول إنه سيبدأ العمل يوم الخميس.

وسيتم ربط تطبيق ثريدز، المتاح للطلب المسبق على متجر تطبيقات أبل، بإنستغرام.

وتظهر صورة شاشة للتطبيق، واجهة إلكترونية شبيهة بتلك التي يعرضها تويتر. ووصفت ميتا التطبيق بـ "تطبيق محادثة نصية".

وتعد هذه الخطوة الأحدث في المنافسة بين رئيس ميتا مارك زوكربيرغ ومالك تويتر إيلون ماسك.

#ثريدز #ايلون ماسك #تويتر

الأكثر قراءة اليوم

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة

اذاعة عبرية : عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله يتخطون الحدود لإسرائيل

طائرة عسكرية أردنية تهبط في قاعدة إسرائيلية

هآرتس: هل يكون مصير تسوركوف مثل الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

وزير إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بسبب العدوان على جنين: "الحرب ليست خيارا"

"أمان" تحذر من حرب محتملة مع "حزب الله"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

F0iF49eX0AA2lXL

هنغبي: غير معنيين بانهيار السلطة الفلسطينية

20230709022711

نتنياهو يكرر تهديداته بشن عمليات عسكرية في الضفة وقمع المحتجين ضد حكومته

photo_2023-07-09_13-22-30

واشنطن بوست تنشر قصة عائلة فلسطينية علقت وسط توغل الجيش الإسرائيلي في جنين

20230709125750

"طريق ليفينغر": شوارع بالضفة لتحويل المستوطنات إلى ضواحٍ إسرائيلية

سموتريتش قبيل اجتماع الحكومة : لن أسمح بتحويل أغورة واحدة للسلطة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية