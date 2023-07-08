  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإسلامية المسيحية: الفلسطينيون لن يقايضوا على حقوقهم السياسية بـ "تسهيلات" اقتصادية

الأحد 09 يوليو 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من التداعيات الخطيرة لسياسة الاحتلال بالتعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال انتهاج سياسة العصا والجزرة.

 وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، ان سياسة "السلام الاقتصادي" وتقديم ما يسمى بالامتيازات والتسهيلات التي سيقرها ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال ارتكاب جرائمه الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والاستمرار في نهش الأراضي الفلسطينية والتوسع في بناء المستوطنات، هي محاولة مكشوفة لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي.

 وأكدت الهيئة أن ما يسمى بالسلام الاقتصادي هو بالأساس مشروع أمني يحاول الاحتلال توظيفه بديلاً عن أفق سياسي قادر على تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة، وهو ما يحاول الاحتلال تجاهله والعمل على تدميره.

 وقالت الهيئة ان الشعب الفلسطيني لن يقايض على حقوقه المشروعة ومشروعه الوطني بتسهيلات حياتية هي اساساً من مسؤوليات والتزامات إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال حسب نصوص القانون الدولي.

 وقالت الهيئة انه طالما بقي الاحتلال يراهن على هذه الحلول والمشاريع الهزيلة ويتجاهل جوهر القضية الأساسي وهو انهاء الاحتلال، فلن تحقق له هذه المشاريع امناً وسلاماً ، وسيواصل الشعب الفلسطيني نضاله ومقاومته للاحتلال حتى لو استمر في ذلك لسنوات طويلة.

#الإسلامية المسيحية

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله يتخطون الحدود لإسرائيل

هآرتس: هل يكون مصير تسوركوف مثل الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

طائرة عسكرية أردنية تهبط في قاعدة إسرائيلية

وزير إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بسبب العدوان على جنين: "الحرب ليست خيارا"

"أمان" تحذر من حرب محتملة مع "حزب الله"

انتفاضة ثالثة وّآلاف الشهداء.. .بانكوك بوست: من السهل توقع ما ستفعله "إسرائيل"

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

سموتريتش قبيل اجتماع الحكومة : لن أسمح بتحويل أغورة واحدة للسلطة

image_processing20230709-104715-1zyb4h

طائرة عسكرية أردنية تهبط في قاعدة إسرائيلية

اذاعة عبرية : عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله يتخطون الحدود لإسرائيل

"الكابنيت" الإسرائيلي يبحث اليوم تقديم تسهيلات للسلطة

photo_2023-07-08_19-32-08

للأسبوع الـ27.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية