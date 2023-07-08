القضاء ينجز ما يزيد على 57 ألف ملفٍ خلال النصف الأول من العام الجاري

غزة / سما /

أصدر المجلس الأعلى للقضاء التقرير الإحصائيَّ الذي يُظهر الإنجازات خلال النصف الأول من العام الجاري (2023م)، ورصد أعمال المحاكم في قطاع غزة، مبينًا أنه أنجز (57,460) ملفًا من ملفات الدعاوى والطلبات والمخالفات الواردة البالغة (50,146) ملفًا بنسبة (114,59%).

وبالتفصيل، فقد أظهرت الإحصائيات أن مجموع الوارد عن الدعاوى المدنية بلغ (22,238) دعوى، وتم الفصل في (29,291) دعوى بنسبة إنجاز من الوارد (131.72%)، وقد بلغ مجموع الوارد عن الفصل في القضايا الجزائية (18,424) قضية بنسبة إنجاز (154.47%).

ولفتت الإحصائيات النظر إلى إنجاز (6,391) قضية جنايات، بنسبة فصل (497.35%).

وقد وصل عدد القضايا المفصولة في قضايا وطلبات التنفيذ (126,001) قضية بنسبة فصل (101.13%)، بعدد (23,534) في قضايا التنفيذ، و(102,467) في طلبات التنفيذ.

هذا وجاء الإنجاز وفقًا لتقارير المحاكم، والإحصائيات التي أعدتها وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في المجلس الأعلى للقضاء، والتي استنتجت أن نسبة الإنجاز في الدعاوى والطلبات والمخالفات يُعزَى لوضوح الرؤية أمام صانعي القرار في المجلس الأعلى للقضاء.

ختامًا، يُذكر أن مسار العمل كان في اتجاه تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز استقلال السلطة القضائية.