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مستوطنون يهاجمون المزارعين ويلوثون مياه الشرب في التجمع البدوي غرب أريحا

الأحد 09 يوليو 2023 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، المزارعين في تجمع عرب الكعابنة  (المعرجات الفوقا) غرب مدينة أريحا، وقاموا بتلويث مياه الشرب المخصصة لهم.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، إن عددا من المستوطنين هاجموا منزلي الشقيقين عيد وعايد أحمد فزاع كعابنة، وأطلقوا أبقارهم في أراضيهم المزروعة بالزيتون والأشجار، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.

وأضاف، أن المستوطنين قاموا بوضع مادة مجهولة في صهريج المياه المخصص لهم، ما أدى إلى تلوثيها، فأثار حالة من الرعب والهلع بين الأهالي.

#مستوطنون #اريحا #التجمع البدوي

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