"الأونروا" تطلق أسابيع المرح الصيفية للعام 2023 في قطاع غزة

غزة/ سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، عن انطلاق فعاليات أسابيع المرح الصيفية لعام 2023 في المدارس التابعة لها.

وفي حفلٍ رسمي نُظّم في مدرسة جباليا الابتدائية المشتركة "ج" التابعة لوكالة الغوث، جرى إطلاق فعاليات أسابيع المرح.

وحضر حفل الانطلاق رئيس "الأونروا"، وعدد من كبار موظفي وكالة "أونروا".

ويشمل المشروع أكثر من 100 موقعا في قطاع غزة موزعة ما بين مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، ومواقع تابعة لاتحاد الموظفين المحليين.

وينفذ الأطفال في المشروع ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة، والحرف اليدوية وأنشطة الرسم الحر، وسيحظى الأطفال بفرصة للعب والتعلم والتعبير عن أنفسهم بهدف تعزيز القيم الاجتماعية كالقيادة، والاحترام، والتعاون".