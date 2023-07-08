مزهر يصل بكين للمشاركة في مؤتمر صيني - عربي

غزة/ سما /

يصل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، الذي سيعقد في المدة ما بين 10 حتى 17 يوليو الحالي، بناء على دعوة رسمية تلقتها الجبهة.

ويستهدف المؤتمرُ المهم تعزيز تبادل الأفكار والثقة المتبادلة بين الحزب الشيوعيّ الصيني وأحزاب الدول العربية، ودفع تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية.

وسيعقد نائب الأمين العام سلسلة لقاءات مهمة مع مسؤولين صينيين وقيادات في الحزب الشيوعي الصيني، إضافة إلى قيادة الأحزاب العربية المشاركة في المؤتمر.