شباب رفح يتعاقد مع لاعب خدمات رفح

غزة / سما /

توصل نادي شباب رفح لاتفاق مع صفقته الجديدة في الانتقالات الصيفية الحالية التي تسبق انطلاق الموسم القادم الذي يبدأ ببطولة كأس غزة يوم 21 يوليو الجاري.

وأعلن شباب رفح عن التعاقد مع مدافع خدمات رفح حافظ ارجيلات استعداداً للظهور مع الزعيم في منافسات الموسم القادم.

ويعتبر ارجيلات اللاعب الخامس الذي ينضم لشباب رفح في الانتقالات الحالية بعد التعاقد في وقت سابق مع: سعيد السباخي، وعماد السماعنة، ومحمد الرخاوي، والحارس باسل الصباحين.

وسبق أن لعب ارجيلات معاراً لعدة أندية في غزة أبرزها الهلال والجلاء والأقصى، قبل أن يحصل على كتاب الاستغناء الخاص به الذي انتقل به لشباب رفح.

ويواصل شباب رفح فترة الإعداد الخاصة بالموسم القادم الذي يسعى من خلاله للعودة لمنصات التتويج بداية من بطولة الكأس الذي كان آخر من توج بلقبه في عام 2020 قبل أن تتوقف البطولة لموسمين متتاليين.