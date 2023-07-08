لاعب فلسطيني قريب من العودة للدوري الأردني

رام الله / سما /

دخل شهاب القنبر، نجم جبل المكبر، ضمن خيارات الفيصلي الأردني الذي يتطلع إلى تعزيز قدراته الهجومية قبل انطلاق بطولتي الدوري والكأس إلى جانب دوري أبطال آسيا.

وأوضحت مصادر بالفيصلي، خلال تصريحات صحفية، أن شهاب القنبر دخل فعليًا خيارات مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة جمال أبو عابد.

وأفادت المصادر بأن الفيصلي يمتلك عدة خيارات للتعاقد مع مهاجم، وأصبح من أبرزها القنبر.

ويتوقع أن تكشف الأيام القليلة المقبلة مزيدًا من التفاصيل بشأن نتائج المفاوضات بين الطرفين، خصوصًا أن القنبر جدد عقده مع جبل المكبر.

ويحتاج الفيصلي استنادًا لما قدمه في بطولة درع المئوية للاعب قادر على استثمار الكرات العرضية، ويتقن الألعاب الهوائية والتسجيل بالكرات الرأسية وبحيث تتعزز الخيارات الهجومية للفريق.

وكان القنبر قد مثل الوحدات منتصف الموسم الماضي، حيث استطاع تسجيل العديد من الأهداف بفضل تميزه في التحرك داخل الصندوق، حيث ساهم في قيادة الفريق الموسم الماضي لإحراز لقب كأس الأردن.