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برونزيتان في السباحة والملاكمة ترفعان غلة فلسطين إلى ثماني ميداليات في دورة الألعاب العربية

الأحد 09 يوليو 2023 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
برونزيتان في السباحة والملاكمة ترفعان غلة فلسطين إلى ثماني ميداليات في دورة الألعاب العربية



الجزائر / سما /

ارتفع رصيد فلسطين في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر، إلى ثماني ميداليات (أربع ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)، بعد تحقيق السباحة فاليري ترزي، والملاكم وسيم أبو سل، ميداليتين برونزيتين جديدتين في منافسات أمس السبت.

وتوجت ترزي بالبرونزية بعد أن حلت في المركز الثالث في سباق 50 متر سباحة ظهر، بزمن قدره 29.78، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، الذي زار وفد البعثة المتواجد في مدينة وهران.

وتألقت ترزي خلال دورة الألعاب الحالية، بتحقيق ذهبيتيّن وفضيتيّن وبرونزية، في أول مشاركة دولية لها، علما أنها من الرياضيين الفلسطينيين المتواجدين على الساحة الأميركية.

كما تألق الملاكم وسيم أبو سل، وأحرز ميدالية برونزية في منافسات وزن 57 كغم للملاكمة.

#السباحة #الملاكمة #فلسطين #دورة الألعاب العربية #الجزائر

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