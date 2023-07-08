اتحاد الجودو يواصل الاخفاق- المنتخب يودع الدورة العربية بدون اي ميدالية

الجزائر / سما /

أنهى المنتخب الوطني للجودو، مشاركته في منافسات اللعبة بدورة الألعاب العربية، المقامة الجزائر.

وشارك لاعبو منتخبنا الوطني مؤيد ذويب، طلال الطحان، فارس بدوي، ناجي أبو نجمة، صباح اليوم، بمنافسات الفرق ولم يحالفهم الحظ.

وعلى مدار اليوميّن الماضيين، شارك المنتخب بمنافسات الفردي ولم يستطع تحقيق اي ميدالية بالرغم من عدد المنافسين القليل المشاكرين في الاوزان المختلفة.

ووفقا للاندية الفلسطينية لم يقم الاتحاد الفلسطيني اي بطولة محلية لفئة الرجال ولم يقم باجراء اي تصفيات لاختيار المنتخب منذ 3 سنوات.