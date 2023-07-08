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خلاف بين الهلال السعودي وسيلفا على مدة العقد

الأحد 09 يوليو 2023 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلاف بين الهلال السعودي وسيلفا على مدة العقد



وكالات / سما /

نشب خلاف بين إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، والدولي البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وتسعى إدارة نادي الهلال إلى التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.

وأوضحت صحيفة الجزيرة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مساء اليوم السبت أن مفاوضات نادي الهلال مع برناردو سيلفا متواصلة حتى الأن.

وأشارت إلى أن نادي الهلال يرغب في عقد مدته ثلاثة أعوام في حين أن اللاعب البرتغالي يطلب أن تكون مدة العقد سنتين والمحادثات بين الطرفين لازالت مستمرة.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الهلال أبرمت صفقتين حتى الأن، وهما البرتغالي روبن نيفيز لاعب الوسط قادما من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، والثانية المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي قادما من نادي تشيلسي، بعقد لمدة 3 مواسم لكل لاعب، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي خيسوس.

#برناردو سيلفا #الهلال السعودي #مانشستر سيتي

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