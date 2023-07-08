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نجم جيرونا يقترب من خلافة بوسكيتس في برشلونة

الأحد 09 يوليو 2023 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم جيرونا يقترب من خلافة بوسكيتس في برشلونة



وكالات / سما /

اقترب أوريول روميو لاعب وسط جيرونا من الانضمام إلى كتيبة فريق تشافي هيرنانديز في برشلونة، ومن المتوقع، بحسب صحيفة سبورت بأن يصبح لاعبًا في صفوف برشلونة خلال الأسبوع المقبل.

جرى الاتصال ما بين تشافي وروميو صاحب الـ31 عامًا، وهو البديل المقترح لسيرجيو بوسكيتس من داخل الليجا، ومن المتوقع أن ينضم اللاعب إلى فريق البارسا خلال جولة الولايات المتحدة.

قالت الصحيفة بان كل الأطراف مقتنعة بأن أرويول روميو سيوقع مع برشلونة، وهو اختيار تشافي بعد استبعاد التوقيع مع لاعبين مختلفين مثل زوبيميندي وكيميتش وبروزوفيتش لأسباب مالية.

يبدو بأن تشافي مؤمن بقدرات روميو، وقد كان الاتصال ما بينه وبين اللاعب منتظمًا، على الرغم من أنه سيحتاج للقتال من أجل التأكيد على وجوده في التشكيلة الأساسية، ولكنه سيكون موجودًا لشغل دور بوسكيتس الذي رحل عن النادي.

وتواجد روميو سابقًا في برشلونة في بداية مسيرته، كما كان داخل نادي تشيلسي خلال أربع سنوات كلاعب بديل ثم أصبح أساسيًا في ساوثامبتون قبل أن يعد إلى الليجا من خلال جيرونا في عام 2022. وقد تتكلف صفقة انتقاله إلى البارسا أقل من خمسة ملايين يورو.

#جيرونا #برشلونة #أوريول روميو

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