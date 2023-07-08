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نجوم ريال مدريد يعارضون التعاقد مع مبابي!

الأحد 09 يوليو 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجوم ريال مدريد يعارضون التعاقد مع مبابي!



وكالات / سما /

يعارض نجوم غرفة ملابس ريال مدريد فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في الصيف الحالي، حسب المعلومات التي أوردتها صحيفة ماركا الإسبانية، مساء أمس السبت.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن القادة الكبار في غرفة ملابس الريال لا يحبذون فكرة انضمام مبابي للميرينجي في الصيف الجاري، حيث يعتقدون أن وصوله في هذا التوقيت قد يتسبب في عدم استقرار لغرفة الملابس.

ويعتقد قادة اللوس بلانكوس أن الأوضاع قد تصبح غير مريحة حال وصول مبابي في الموسم الجديد، لتشير ماركا إلى أن الريال لن يورط نفسه في صفقة انتقال ضخمة في الميركاتو الجاري.

ويراقب الريال وضعية مبابي في باريس سان جيرمان الفرنسي بحرص، ويتعامل مع الأمر كفرصة ضمن الخيارات المتاحة في سوق اللاعبين، علماً بأن النادي الملكي نفى أن يكون قد أجرى أي اتصال باللاعب أو بناديه الذي يربطه بعقد حتى يونيو 2024.

ويظن الميرينجي أن وضعه الاقتصادي لا يسمح بكسر الخزينة بدفع 400 مليون يورو في الصيف الجاري لضم مبابي، وفي الوقت ذاته يدرك ناصر الخليفي، رئيس باريس، أن سعر اللاعب سينخفض كلما مر الوقت، دون تجديد عقده.

#ريال مدريد #كيليان مبابي

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