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بايرن ميونخ يقدم على محاولة جديدة من أجل كين

الأحد 09 يوليو 2023 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يقدم على محاولة جديدة من أجل كين



وكالات / سما /

يقدم نادي بايرن ميونخ الألماني على محاولة جديدة من أجل التعاقد مع النجم الإنجليزي الدولي، هاري كين، من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة ديلي ميل البريطانية أفادت، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بأن النادي البافاري يستعد للتقدم بعرض جديد على طاولة السبيرز، أعلى من العرض الأول، الذي قوبل بالرفض.

وأفادت الصحيفة بأن العرض ستصل قيمته إلى 82 مليون يورو، إلا أن التوقعات تشير إلى أن توتنهام لن يقبله أيضاً، حيث يتمسك النادي الإنجليزي بموقفه بخصوص مستقبل هاري كين في الفترة الحالية.

ويصر توتنهام على أن هاري كين ليس للبيع، ولا يتوقع أنه سيحمل حقائبه ويغادر النادي في الصيف الحالي من الأساس، مع تبقي عام واحد في عقده مع إدارة السبيرز.

ويفضل دانييل ليفي ورجاله تجديد عقد كين، بدلاً من خروجه بشكل مجاني في الصيف الحالي، وربما يميل النادي في النهاية لبيع عقده، لو تمسك بعدم التجديد، لكن بمقابل مالي ضخم.

#هاري كين #بايرن ميونخ

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