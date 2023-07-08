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"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب بمجال الدراسات العليا

الأحد 09 يوليو 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب بمجال الدراسات العليا



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن توفر عدد من المنح الدراسية في المغرب للحصول على الاختصاص العالي في الطب البشري والدكتوراة في تخصصات مختلفة؛ للعام 2023-2024م.

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوى.

#الدراسات العليا #التعليم العالي #منح دراسية #المغرب

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