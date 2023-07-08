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الخارجية: استفراد الاحتلال بشعبنا متواصل في ظل ازدواجية المعايير الدولية

الأحد 09 يوليو 2023 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: استفراد الاحتلال بشعبنا متواصل في ظل ازدواجية المعايير الدولية



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، سواء ما يتعلق بجرائم القتل خارج القانون، أو هجمات مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد البلدات الفلسطينية، في توزيع مدروس وتكامل في الأدوار.

وأكدت الخارحية في بيان لها، اليوم الأحد، أن ما حدث ليلة أمس في بلدة كفر قدوم، يؤكد تكامل الأدوار بين الجيش والمستوطنين، في مشهد يتكرر باستمرار ويخلف المزيد من الشهداء والمصابين في صفوف شعبنا والمزيد من تخريب الممتلكات، في ظل دعوات تحريضية وقرارات إسرائيلية رسمية لتوزيع المزيد من السلاح على المستوطنين والتفاخر بذلك كما جرى في اتفاق المتطرف بن غفير ومفوض شرطة الاحتلال لإبقاء السلاح مع كل مستوطن، وسط ازدواجية معايير دولية مقيتة وبائسة في التعامل مع القانون الدولي وانتقائية متواطئة في تطبيقه.

وشددت على أن الحماية التي توفرها الدول لدولة الاحتلال وافلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل.

#وزارة الخارجية

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