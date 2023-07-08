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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 09 يوليو 2023 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، تشييع جثماني الشهيدين صالح وقيسية، واجبار مقدسي على هدم بيته، ومستوطنون يتحضرون للاستيلاء على أراضٍ في بيت فوريك.

كما أبرزت: بتكليف من الرئيس: وفد من قيادة "فتح" يتفقد جنين ومخيمها، والرئيس يوجه الحكومة بالبدء الفوري لإعادة إعمار المدينة والمخيم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

خلال تفقده ووفد دبلوماسي لما حل بمخيم جنين: ممثل الاتحاد الأوروبي: يجب توفير حماية دولية للفلسطينيين

نقل تحيات الرئيس للأهالي على صمودهم: وفد قيادي فتحاوي يتفقد الدمار في مخيم ومدينة جنين ويعزي بالشهداء

تشييع الشهيدين صالح وقيسية واصابات في قلقيلية واعتداءات للمستوطنين

مسيرات بمدن أميركية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي

بمشاركة عشرات الآلاف.. تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

"الحياة الجديدة":

اصابة شاب شرق قلقيلية وتشييع جثماني الشهيدين صالح في عارورة وقيسية بالظاهرية.. الاحتلال أجبر مقدسيا على هدم بيته واقتحم مخيم شعفاط ومستوطنون يتحضرون للاستيلاء على أراضٍ في بيت فوريك

بتكليف من الرئيس: وفد من قيادة "فتح" يتفقد جنين ومخيمها. *الوفد: الرئيس وجه الحكومة بالبدء الفوري لإعادة إعمار المدينة والمخيم.*الجولة التفقدية لاقت ترحيبا شعبيا وارتياحا من المواطنين.

أبو حسنة: الأونروا ستدفع بدل إيجار ومساعدات نقدية لأصحاب المنازل المدمرة في مخيم جنين

أكد أهمية مواكبة وتغطية مرحلة إعادة الإعمار لإيصال رسالة شعبنا الصامد الذي يجابه الموت بالحياة: الوزير عساف يثمن دور جنود الاعلام الرسمي في فضح جرائم الاحتلال خلال عدوانه على جنين.

تفقد و30 دبلوماسيا الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال.. ممثل الاتحاد الأوروبي: ما حدث في مخيم جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي.

"الأيام":

تشييع جثماني الشهيدين صالح والقيسية إلى مثواهما الأخير في عارورة والظاهرية

دبلوماسيون أجانب في مخيم جنين: ما جرى مؤلم وانتهاك للقانون الدولي

إصابة 4 مواطنين إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في كفر قدوم

مستوطنون يستولون على أرض شرق نابلس وإصابة شاب برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

وفد من قيادة "فتح" برئاسة العالول يتفقد آثار العدوان في جنين ومخيمها

اسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ27 على التوالي

#الصحف الفلسطينية

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