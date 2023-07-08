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الصالح: بدء حصر أضرار مخيم جنين و20 عائلة لا زالت خارجه

الأحد 09 يوليو 2023 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح: بدء حصر أضرار مخيم جنين و20 عائلة لا زالت خارجه



رام الله / سما /

قال مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، الأحد، إن لفرق الفنية المختصة بحصر الأضرار في مخيم جنين، إثر العدوان الإسرائيلي الأخير، ستبدأ عملها اليوم.

وبين الصالح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن الفرق ستقوم بحصر جميع الأضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات والطرق وغيرها.

ولفت إلى أن 20 عائلة لم تتمكن من العودة لمنازلها التي لم تعد صالحة للسكن.

وأشار إلى أن اللجنة القائمة على ملف الإعمار تضم ممثلين عن العديد من الوزارات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى بلدية جنين وكذلك اللجنة الشعبية لمخيم جنين والغرف التجارية.

وقال وزير الحكم المحلي: اللجنة ستستوفي أعمالها خلال أقل من أسبوعين وستستمر في إعادة الإعمار بالتنسيق مع وكالة الغوث "أونروا ".

وبين أن جهات الاختصاص نجحت بعد العدوان بإيصال التيار الكهربائي بالإضافة الى ما تقوم به آليات البلدية ووزارة الاشغال العامة خلال الأربع أيام الماضية من إزالة الأنقاض وفتح الشوارع.

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