قوات الاحتلال تعتقل شابين وتنفذ مداهمات بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، شابًا من نابلس، وآخر من رام الله، في وقت اقتحمت وداهمت فيه العديد من القرى والبلدات والمخيمات والمدن بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشاب هشاك أبو صالح، بعد مداهمة منزله في شارع عصيرة، وعبثت بمحتوياته وكسرت العديد منها بشكل انتقامي، قبل أن تقتاده لجهة مجهولة.

فيما اعتقلت الشاب حنظلة يوسف رحال (26 عاما)، من ترمسعيا قضاء رام الله، عقب اندلاع مواجهات في البلدة.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات أخرى بأعداد كبيرة بلدة العوجا شمالي أريحا وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز تجاه منازل المواطنين.