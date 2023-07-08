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وفد إسرائيلي للقاهرة لحل أزمة الرحلات الجوية لشرم الشيخ

الأحد 09 يوليو 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد إسرائيلي للقاهرة لحل أزمة الرحلات الجوية لشرم الشيخ



القدس المحتلة / سما /

يتوجه وفد أمني إسرائيلي، قريبًا، إلى مصر، لعقد لقاءات تتعلق بأزمة الرحلات الجوية المباشرة من مطار اللد "بن غوريون" إلى شرم الشيخ.

وبحسب إذاعة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن الوفد سيضم ممثلين عن مجلس الأمن القومي، وجهاز الشاباك، ووزارة المواصلات من أجل وضع حل لهذه الأزمة.

ووفقًا للإذاعة، فإنه يتوقع أن تتوقف هذه الرحلات الأسبوع المقبل بسبب عدم التنسيق الأمني مع  الجانب المصري، إلا أن الزيارة المرتقبة للوفد الإسرائيلي قد يحول دون توقفها.

وتعد الرحلات الجوية المباشرة من مطار اللد "بن غوريون" إلى شرم الشيخ جزءًا من اتفاقية إستراتيجية بين إسرائيل ومصر، كما أنها تعتبر الأكثر شعبية بالنسبة للإسرائيليين في السفر إلى شبه جزيرة سيناء.

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