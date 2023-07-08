أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

رام الله / سما /

جاءت أسعار الذهب لهذا اليوم على النحو التالي:

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى229.10 شيكل وبالدولار 61.91.

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 210.01 شيكل وبالدولار 56.75.

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 200.47 شيكل وبالدولار 54.17.

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 171.83 شيكل وبالدولار 46.43.

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 133.64 شيكل وبالدولار 36.11.

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 114.5 شيكل وبالدولار 30.95 .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 7,125 شيكل وبالدولار 1,925.

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 1,604 شيكل وبالدولار 433.38.

اسعار كيلو الذهب 229,098 شيكل وبالدولار 61,910.