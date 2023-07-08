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أبو حسنة: "الأونروا" ستدفع بدل إيجار ومساعدات لأصحاب المنازل المدمرة في مخيم جنين

السبت 08 يوليو 2023 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة: "الأونروا" ستدفع بدل إيجار ومساعدات لأصحاب المنازل المدمرة في مخيم جنين



جنين/سما/

 أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، مساء اليوم السبت، أن الأونروا ستدفع مبالغ مالية "بدل إيجار" ومساعدات نقدية لأصحاب المنازل المدمرة في مخيم جنين.

وتعرضت مدينة جنين ومخيمها، فجر الاثنين الماضي، لعدوان استمر على مدار يومين متواصلين أسفر عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة 140 آخرين بينهم 30 في حالة خطيرة، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.

وقال أبو حسنة  للوكالة الرسمية" إن "الأونروا" تقوم حاليا بعمليات تقدير وتقييم للأضرار التي لحقت بالبيوت والممتلكات، موضحًا أن الوكالة ستدفع بدل إيجار لفترة مؤقتة لأصحاب البيوت التي باتت غير صالحة للسكن حتى إنجاز عملية إعمارها، إضافة إلى مساعدات نقدية بصورة عاجلة.

#جنين #عدنان ابو حسنة

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