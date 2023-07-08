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الرجوب يبحث مع وزير الشباب والرياضة الجزائري تعزيز التعاون

السبت 08 يوليو 2023 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث مع وزير الشباب والرياضة الجزائري تعزيز التعاون



الجزائر/سما/

 بحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، مع وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمن حماد اليوم السبت، في الجزائر العاصمة، آليات تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين البلدين الشقيقين.

وأطلع الرجوب خلال اللقاء الوزير حماد على الحالة الرياضية والشبابية الفلسطينية وما تشهده من تطور، إضافة لما تواجهه من معيقات وتحديات، خاصة تلك التي يضعها الاحتلال وتستهدف الرياضة والرياضيين وتعرقل عجلة التطوير.

وقدم الرجوب التهنئة لمناسبة الذكرى الـ 61 لاستقلال الجزائر الشقيقة، آملا من أن تحقق الجزائر مزيدا من الإزدهار في كافة المجالات وعلى رأسها الرياضة.

كما هنأ الوزير حماد لنجاح بلاده في تنظيم واستضافة دورة الألعاب العربية الخامسة عشر.

ووجه الرجوب الشكر للجزائر على ما شهدته بعثة فلسطين المتواجدة في الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية من حفاوة استقبال منذ وصولها إلى الجزائر.

ودعا وزير الشباب والرياضة الجزائري والأندية الجزائرية لزيارة فلسطين واللعب على أرضها إضافة لتبادل زيارات الوفود الشبابية بين البلدين.

بدوره، أكد الوزير حماد استعداد وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية في الجزائر لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة وعلى كافة الأصعدة.

#جبريل الرجوب

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