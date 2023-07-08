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العوض: خطوتان مطلوب البدء بهما حتى لا تبقى قرارات اجتماع القيادة حبيسة الأدراج

السبت 08 يوليو 2023 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض: خطوتان مطلوب البدء بهما حتى لا تبقى قرارات اجتماع القيادة حبيسة الأدراج



غزة/سما/

تحدث عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، مساء اليوم السبت، عن خطوتين مطلوب البدء بهما حتى لا تبقى قرارات اجتماع القيادة الأخير حبيسة الأدراج.

وقال العوض في تصريح وصل وكالة "سما": "إن الخطوة الأولى تتمثل في أن تعلن الفصائل كافة استعدادها الواضح لعقد اجتماع الامناء العامون دون شروط، واعتماد خارطة طريق وطنية شاملة لمواجهة التحديات والمخاطر.

أما الخطوة الثانية، بين العوض أنها تتمثل في تكثيف القيادة اتصالاتها مع الجميع وخاصة مع الاشقاء لترتيب عقد اجتماع ناجح للأمناء العامون وضمان تنفيذ ما يتفق عليه دون مماطلة.
 

 
#وليد العوض .

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