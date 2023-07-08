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رسالة الأسير المعزول يعقوب غوادرة لأبناء شعبنا وجنين ومخيمها خاصة

السبت 08 يوليو 2023 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة الأسير المعزول يعقوب غوادرة لأبناء شعبنا وجنين ومخيمها خاصة



القدس المحتلة/سما/

وجه الأسير المعزول يعقوب غوادرة أحد أبطال عملية نفق الحربة المعزول في سجن رامون عبر مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم السبت 8/7/2023، رسالةً لأبناء شعبنا الفلسطينية عامةً وجنين ومخيمها خاصة

فيما يلي نص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

"أتوجه برسالة لأبناء شعبي الفلسطيني عامة وإلى مدينة جنين ومخيمها خاصة حيث أقول يا أبناء شعبنا العظيم أيها المرابطون على ثغور هذا الوطن الحبيب من جنين شمالًا حتى غزة جنوبًا يا أهل العزة والكرامة، الملحمة التي سطرتموها في أزقة وحواري وشوارع المخيم من خلال صدوركم العارية وبنادقكم المباركة وعبواتكم الطاهرة جعلت منكم أسطورة الزمان والمكان وكنتم المثل الأروع والصوت العالي والإنتصار للمخيم الذي شاهده القاسي والداني، يا أهل العزة والكرامة والخير والطهر والسؤدد، يا بأس جنين ويا بعث الأحرار بضع رجال ضربتهم مثلًا يحتذى به وعنوان يقتضى بكل من تراجع بهذا الزمان للذين يملكون الكبر ولا يريدون التطبيق على الأرض فقط ما نسمع منه هو التطبيل والتزوير، لذلك كنتم أيها الرجال عناوين هذه المرحلة وستكونون فوق رؤوس الجميع يا جنين بإذن الله تعالى فبورك نصركم لجنين برجالها الميامين وما النصر إلا صبر ساعة".

أخوكم/ يعقوب غوادرة

أحد أسرى نفق الحرية

عزل سجن رامون

#يعقوب غوادرة

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