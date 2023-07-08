  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس القديمة

السبت 08 يوليو 2023 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس القديمة



القدس المحتلة/سما/

 أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المقدسي كايد ادكيدك على هدم منزله في حارة السعدية ببلدة القدس القديمة.

وأوضحت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال أخطرت المواطن ادكيدك بهدم منزله، ودفع غرامة مادية كبيرة وقيامها بهدم المنزل في حال عدم قيامه بذلك، ما أجبره على هدمه بنفسه.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. 

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت المخيم بأعداد كبيرة وأطلقت الاعيرة المطاطية والقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة تجاه منازل المواطنين، وأزالت لافتات داعمة لأهالي مدينة وخيم جنين.

واضاف الشهود ان هدف الاقتحام هو ازالة لافتات مناصرة لمخيم جنين ولابناء شعبنا في جنين.

وشددت سلطات الاحتلال من اجراءاتها في محيط القدس القديمة وتحديدا قرب باب العمود ودققت في هويات الشبان.

#كايد ادكيدك #القدس #هدم منزل

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: "حان الوقت لإيقاف كل شي والاستعداد للحرب"

الحكومة الإسرائيلية تبحث تقديم سلسلة من "المساعدات والتسهيلات" للسلطة الفلسطينية

حقيقة إيعاز الرئيس عباس للأجهزة الأمنية بالانتشار في جنين وتوبيخ قادتها

دولة أوروبية تغضب "إسرائيل" بعد إعلان تضامنها مع جنين

نقابة الموظفين بغزة ترفض استمرار تأخير صرف الرواتب

تعرّف على تفاصيل اختطاف الباحثة الإسرائيلية في العراق؟

"إسرائيل" تشن هجوما حادا على الأمين العام للأمم المتحدة

الأخبار الرئيسية

jenin-raid-operation-palestinians-funeral-militants-israel-GettyImages-1501995873

فورين بوليسي: 4 حقائق مزعجة لـ"إسرائيل" من هجومها على جنين

photo_2023-07-08_14-40-12

هآرتس: هل يكون مصير تسوركوف مثل الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

hezbmain_de028fe8-74e7-4573-a905-8cfbf9e0c552

"أمان" تحذر من حرب محتملة مع "حزب الله"

photo_2023-07-08_14-04-22

وزير إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بسبب العدوان على جنين: "الحرب ليست خيارا"

16241386-28d1-43b3-8185-783f05c34682.jfif-4e5ba630-a1b6-4b22-aed4-714fe3661c2c

وفد دبلوماسي أوروبي خلال زيارته لمخيم جنين: "ما حدث مؤلم وانتهاك للقانون الدولي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية