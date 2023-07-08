مبابي يفتح النار على باريس سان جيرمان

وكالات

وجه مهاجم نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي كيليان مبابي، أصابع الاتهام بالفشل نحو إدارة ناديه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن فريق باريس جان جيرمان، قبل عام من نهاية عقده في عام 2024، والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وذلك بعد رفضه التجديد للفريق العاصمي.

وقال مبابي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حول ما كان الموسم المقبل سيكون الأخير له في الدوري الفرنسي: "أسباب تجعل هذا الموسم هو الأخير؟ الأمر بسيط للغاية، أنا شخص تنافسي، في أي مكان ألعب فيه أريد الفوز، ولا يهم مع من ألعب وبأي قميص وأين، ولا تهم السنة، أريد فقط الانتصار".

وواصل: "لن أقنع أبدا.. أريد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.. الآن أنا في إجازة، أستمتع بالراحة وأستعيد طاقتي، وسأعود بالجوع والرغبة التي يعرفها الجميع عني".

وتطرق مبابي للحديث عن فشل فريق باريس سان جيرمان في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رغم امتلاك نخبة من أهم نجوم العالم، حيث أفضل إنجاز له هو التأهل لنهائي نسخة 2020 "للتشامبيونز ليغ" الذي خسر فيه أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف وحيد.

وقال مبابي في هذا الصدد: "لا أعلم ما الذي يحتاجه باريس للفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا السؤال لا يوجه لي"، مضيفا أن "سان جيرمان فريق منقسم، واللعب له لا يساعدني كثيرا".

وواصل مبابي حديثه الذي ينتقد إدارة الفريق الباريسي والمسؤولين عن الصفقات في النادي، قائلا: "يجب أن تسألوا الذي يختار الفريق، وينظم القائمة.. الذي يبني المجموعة.. أنا فقط أحاول القيام بأفضل ما لدي من خلال قدراتي".

واستطرد: "لقد كنت أفضل لاعب والهداف في الدوري الفرنسي للموسم الخامس تواليا، لكن يمكنني تقديم الأفضل في رأي من ينتقدوني.. أحيانا في كرة القدم تواجه ما يسمى بالسقف الزجاجي، ومن ثم فالسؤال عن دوري الأبطال أنا لست منوطا به وإنما المسؤولون عن النادي".

وعن شعوره الدائم بعدم الرضا، تحدث مبابي: "أنا دوما غير راض، ولا أنبهر أبدا بما أفعله، وهذا هو المفتاح الأول لفهم نفسي، كلما أقوم بشيء جيد أطلب من نفسي تكراره وبصورة أفضل.. لدي تلك الرغبة في الفوز، ولا أريد فقط أن أكون مع فريق يشارك في بطولة وفقط.. يعتقد الناس أحيانا أنني متعجرف، لأنني لا أكتفي بالمشاركة، فهذا ليس في طبيعتي".

وأتبع: "لست خائفاً أن أقول إنني أريد، حتى حين لا تكون الأمور على ما يرام، ولا أخشى الفشل، فهذا جزء من مسيرة أي لاعب، لكن لدي قناعة عميقة بأنني ولدت للفوز، ويجب إظهار ذلك للجميع".



وعن الانتقادات التي يتعرض لها، علق: "أسجل كما كبيرا من الأهداف على مدار سنوات، وبات هذا طبيعيا لمن يتابعني.. لم أشك مطلقا من التقليل مما أفعله، أنا شخصيا قللت مما قام به كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، نحن في مجتمع استهلاكي، حين تفعل أشياء جيدة يطلب منك أن تكررها".

وأضاف المهاجم الفرنسي: "باريس سان جيرمان لا يساعد على ذلك لأنه فريق مقسم، بالطبع يوجه النقد لكني أعلم جيدا ما الدور المنوط بي القيام به وكيف أقوم به".

وعن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية، قال كليان مبابي: "لم أكن لأفوز بالكرة الذهبية بناء على المعايير السابقة، لكن طريقة التقييم الجديدة تجعلني مؤهلا للتتويج بها".

ووصل كيليان مبابي (24 عاما) يوم الخميس الماضي، إلى الكاميرون موطن والده، في زيارة تشمل أعمالا خيرية وزيارة إلى قرية والده.