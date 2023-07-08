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قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على شبان مقدسيين في مخيم شعفاط

السبت 08 يوليو 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على شبان مقدسيين في مخيم شعفاط



القدس المحتلة/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم السبت 8/7/2023، مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، وقامت بالاعتداء بوحشية على عدد من الشبان المقدسيين داخل مركبتهم.

وداهمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مخيم شعفاط، وأطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة خلال اقتحامها المخيم الواقع شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال بإزالة لافتة داعمة للمقاومة الفلسطينية، خلال اقتحامها مخيم شعفاط.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت والليلة الماضية، عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وسط مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين.

وداهمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية، تركزت في قرية بتير غرب بيت لحم، وقرية عوريا جنوب نابلس.

ومساء أمس، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الثوري ببلدة سلوان، إلى جانب مواجهات أخرى في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

#القدس #مخيم شعفاط

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