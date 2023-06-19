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فريق إسرائيلي يصل إلى السعودية للمشاركة في البطولة النهائية للاعبي "الفيفا"

السبت 08 يوليو 2023 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق إسرائيلي يصل إلى السعودية للمشاركة في البطولة النهائية للاعبي "الفيفا"



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن منتخب "فيفا" الإسرائيلي وصل يوم الجمعة إلى السعودية للمشاركة في البطولة النهائية للاعبي "فيفا"، التي تحتضنها المملكة وستستمر أسبوعين.

ووفقا لما ذكرته قناة "كان" دخل الفريق الإسرائيلي المكون من ثلاثة لاعبين ومدرب ونائب مدير إلى أراضي المملكة العربية السعودية بجوازات سفر إسرائيلية وذلك عبر دولة الإمارات.

وصرح مدير الفريق، تسفيكا كوسمان، بأنه كان على اتصال طوال الوقت بالمسؤولين من الاتحاد الدولي "الفيفا"، للتأكد من أن السعوديين سيسمحون لأعضاء الفريق الإسرائيلي بدخول المملكة من أجل المشاركة في البطولة.

وكان الفريق الإسرائيلي قد تلقى رسالة من الرابطة السعودية للرياضات الإلكترونية بالموافقة على دخوله الأراضي السعودية للمشاركة في البطولة بالرغم من أن الرسالة لم تذكر "إسرائيل" على وجه التحديد، لكنها قالت إنه تستطيع كافة المنتخبات دخول الأراضي السعودية للمشاركة.

وتتولى جهات أمنية سعودية محلية مهمة حماية أعضاء الفريق الإسرائيلي هناك.

قال مدير الفريق الإسرائيلي إنهم لا ينوون إخفاء رموزهم الإسرائيلية خلال البطولة نفسها، لكن من المحتمل ألا يبرزوها أثناء تجوالهم في الشوارع.

والرياضة الإلكترونية هي رياضة تعتمد على الأجهزة الإلكترونية والواقع الافتراضي، وليس فيها حركة بدنية حقيقية. وتعرف على أنها منافسات في ألعاب الفيديو بين مجموعة من اللاعبين سواء كانوا على هيئة أفراد أو فرق ضمن بطولات محلية أو عالمية بهدف الفوز بجوائز معنوية ومادية.

#اسرائيل

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