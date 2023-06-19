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"التربية" تعلن بدء التسجيل للصف التمهيدي

السبت 08 يوليو 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن بدء التسجيل للصف التمهيدي



رام الله/سما/

- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، فتح باب التسجيل مجانا للصف التمهيدي في عدد من رياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي 2023-2024، في دورته الثانية، ضمن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوسيع خدمات رياض الأطفال في فلسطين (PPPs)، والممول من البنك الدولي.

وأكدت الوزارة، في بيان، حرصها من خلال هذه الشراكة على توفير فرص عادلة لكافة الأطفال في فلسطين، ما يسهم بإعدادهم بشكل آمن وشامل لمختلف المراحل التعليمية، في ظل بيئة مناسبة لتنمية الأطفال بدنيا وذهنيا واجتماعيا، منوهة إلى أن المشروع يخدم الرياض المتواجدة في المناطق المهمشة.

وعرضت "التربية" من خلال وحدة مشاريع البنك الدولي التابعة لها آلية وكيفية التسجيل، حيث يتيح المشروع الفرصة للأطفال في عمر الخامسة، في كل من محافظتي نابلس والخليل، التسجيل في مجموعة من رياض الأطفال الخاصة والمسجلة، بشكل مجاني، والأقل حظا بكل من شمال الخليل، وجنوب الخليل، ويطا، وجنوب نابلس، وقباطية. ويمكن لأهالي الأطفال تسلم طلبات التسجيل من مكتب مديرية التربية في كل منطقة، أو من موقع وحدة مشاريع البنك الدولي التابع للوزارة، ليتم تعبئته يدويا ومن ثم تسليمه في مكتب المديرية في موعد أقصاه 24 تموز 2023.

يذكر أنه قد استفاد من المرحلة التجريبية الأولى من المشروع أكثر من 150 طفلا/ة في 6 رياض أطفال خاصة، ومن المتوقع أن يستفيد في المرحلة الثانية 500 طفل/ة، نتيجة لزيادة عدد الروضات المسجلة إلى 21 روضة في مديريات المحافظات الشمالية.

#التربية

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