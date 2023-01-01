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الشرطة تقبض على تاجر مخدرات في رام الله

السبت 08 يوليو 2023 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قبضت الشرطة اليوم على أحد تجار المواد المخدرة ومطلوب للقضاء والشرطة بالاتجار بالمواد المخدرة منذ سنوات وصادر بحقه حكم غيابي مع الأشغال الشاقة برام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة حول وجود أحد تجار المخدرات مطلوب للقضاء والشرطة بتهمة تجارة المخدرات منذ سنوات وصادر بحقه مذكرات قضائية منها حكم غيابي بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات حيث كان بمنزله وبحوزته مواد مخدرة في أحد الأحياء برام الله.

وأضافت أنه على الفور توجهت قوة من إدارة مكافحة المخدرات إلى المنزل بعد إصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وتم القبض عليه وخلال عملية التفتيش تم ضبط كيس لون أزرق بداخله مادة بنية اللون يشتبه بأنها مادة الحشيش المخدرة.

وأكدت التحفظ على الشخص والمضبوطات من أجل استكمال الاجراءات القانونية اللازمة وإحالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.

#الشرطة #رام الله #مخدرات

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