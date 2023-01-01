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عشرة قتلى على الأقل جراء أمطار غزيرة في ساحل العاج

السبت 08 يوليو 2023 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرة قتلى على الأقل جراء أمطار غزيرة في ساحل العاج



وكالات / سما /

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم، ليل الخميس الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة في أبيدجان، تسببت بحوادث انزلاق للتربة، كما أعلنت فرق الإطفاء في ساحل العاج (كوت ديفوار).

وفي منتصف حزيران/ يونيو، لقي خمسة أشخاص هم زوجان وأطفالهما الثلاثة حتفهم في انزلاق للتربة في يوبوغون أيضا.

وكان هذا الحي الشعبي الواقع في غرب أبيدجان شهد حادث انزلاق للتربة العام الماضي أودى بحياة ستة أشخاص بعد ليلة من الأمطار الغزيرة.

وتنتشر الأبنية الهشة جدا التي يقطنها فقراء في مناطق معرضة لفيضانات في هذه المدينة الواقعة في غرب افريقيا ويبلغ عدد سكانها 5,6 مليون نسمة وفي نمو مستمر.

ويعد شهرا حزيران وتموز، موسم الأمطار في هذا البلد ذي المناخ الاستوائي.

#ساحل العاج #امطار #أبيدجان

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