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"الخور" يتحدث عن الجديد فيما يتعلق بقطع غيار المركبات لغزة

السبت 08 يوليو 2023 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخور" يتحدث عن الجديد فيما يتعلق بقطع غيار المركبات لغزة



غزة / سما /

تحدث رئيس جمعية مستوردي قطع الغيار بغزة المهندس رشدي الخور، اليوم السبت ، عن قطع غيار المركبات خلال الأيام المقبلة.

وقال الخور خلال حديث إذاعي: "فتحنا أذونات الاستيراد حتى يتم الاستيراد من خارج البلاد لتوفير قطع تتماشى مع قطاع غزة، والأيام القادمة سوف تحمل أخبار جيدة جدا على قطع الغيار وما دخل قبل ذلك لم يؤدي رغبة المستهلك".

وأضاف الخور: "نسعى لتوفير قطع غيار من خارج فلسطين لعدم توافق نوعيات ما يوجد بغزة مع ما يوجد من نوعيات لدى الاحتلال".

وكانت وزارة النقل والمواصلات في الضفة  قد أعلنت منتصف شهر يونو الماضي، ادخال الشحنة الأولى من قطع غيار الدراجات النارية الى قطاع غزة.

#مستوردي قطع الغيار #المركبات #غزة #قطع غيار السيارات

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