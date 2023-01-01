"العمل بغزة" تتحدث عن تفاصيل جديدة حول تصاريح العمل بالداخل

غزة / سما /

قال مدير دائرة التشغيل المحلي والوافدة وفي الخارج بوزارة العمل في غزة صالح صهيون، إن أعداد المُسجلين لدينا منذ بداية فتح باب التسجيل 140 ألف عامل للحصول على تصاريح عمل بالداخل المحتل.

وأوضح صهيون، في حديث لإذاعة "صوت الأقصى"، اليوم السبت، أن التسجيل للعمل بالداخل مُغلق حتى إشعار آخر.

وبين أنه يوجد نوعان من المعايير للتسجيل وهي ثابتة مثل الزواج والعمر ومتغيرة مثل عدد الأبناء والاستفادة الحكومية وامتلاك المركبات ومعايير أخرى مشابهة.

وأشار إلى أن الاعتماد على البيانات القديمة يظلم بعض الناس ويتم تغيرة المعايير بعد دراسة وتحليل للبينات المسجل، مبينًا أن التغير يحدث كل ثلاث شهور فقط ومن يصل إلى اللون الأخضر لا يمكن تغيره.

ولفت إلى أن التعديلات الأخير كانت لصالح 20 ألف عامل رغم عدم توافقها مع البعض القليل، مفيدًا بأن أعداد الباحثين عن العمل المسجلين لوزارة العمل 250 ألف خريج وعامل تقريبا ومعايير التفضيل بينهم تكون لمن ليس له مصدر دخل.