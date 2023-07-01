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"الجزيرة" ترد على وزارة الإعلام: اتهامك عارٍ عن الصحة

السبت 08 يوليو 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجزيرة" ترد على وزارة الإعلام: اتهامك عارٍ عن الصحة



رام الله / سما /

أصدرت قناة الجزيرة، بيانًا ردًا على رسالة موجهة من نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام، نبيل أبو ردينة، لإدارة القناة، احتجاجًا على تغطية القناة خلال عدوان جنين.

وقالت "الجزيرة": "نعرب عن استغرابنا من رسالتكم؛ لعدم تضمنها حادثة محددة لمراجعتها وتقييمها، ولتضمنها اتهامًا عامًا بعدم الالتزام بالمعايير المهنية وهو اتهام عارٍ عن الصحة بعد المراجعة لكامل تغطية شبكة الجزيرة للأحداث المذكورة".

وأضافت: "نؤكد التزام القناة بسياستها التحريرية ومعاييرها المهنية من الدقة والموضوعية والتوازن، ولن نغير هذا الخط نتيجة أي ضغط أو تهديد من أي جهة".

وأكدت أن شبكة الجزيرة ستبقى منفتحة على الجميع، ساعية دائمًا إلى نقل الحقيقة بكل نزاهة وإنصاف.

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#الجزيرة #وزارة الإعلام

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