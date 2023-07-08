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كتيبة عقبة جبر: نفذنا عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من حواجز الاحتلال

السبت 08 يوليو 2023 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة عقبة جبر: نفذنا عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من حواجز الاحتلال



اريحا / سما /

أعلنت سرايا القدس - كتيبة عقبة جبر اليوم السبت  ، عن تنفيذ جند الكتيبة الميامين عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من الحواجز في مخيم عقبة جبر  يوم الأربعاء 5/يوليو/2023م بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

وقالت الكتيبة "جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات .

فيما يلي نص البيان كاملاً : 

بسم الله الرحمن الرحيم

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة عقبة جبر

نفذ جند الكتيبة الميامين عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من الحواجز في مخيم عقبة جبر  يوم الأربعاء 5/يوليو/2023م بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس كتيبة عقبة جبر

8/7/2023

#كتيبة عقبة جبر #سرايا القدس #اريحا

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