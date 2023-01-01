إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

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نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (1 - 7 يوليو 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت (20038) مغادرًا، فيما بلغ عدد الوصول (8434) وافدًا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى (19922) مواطنًا (58) أجنبيًا، و(58) من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين (8304) مواطنًا، و(73) أجنبيًا، و(50) من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى (7) وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.