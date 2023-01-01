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توتر يسود سجن النقب بعد تدهور صحة أحد الأسرى

السبت 08 يوليو 2023 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتر يسود سجن النقب بعد تدهور صحة أحد الأسرى



رام الله / سما /

سادت أجواء من التوتر، مساء الجمعة، سجن النقب جنوب فلسطين المحتلة، عقب تدهور طرأ على صحة أحد الأسرى الفلسطينيين.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، عن توتر يسود سجن النقب الصحراوي، جراء تدهور صحة الأسير المسن رائد بدوان من سكان بدو شمال غرب مدينة القدس.

وأوضح "إعلام الأسرى" في تصريح مقتضب، أن تدهور صحة الأسير بدوان بسبب مماطلة إدارة السجون في نقله لتلقي العلاج.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإنه يوجد في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، من بينهم 24 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابين بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، لكنّ إدارة السجون تتعمد سياسة الإهمال الطبي بحقهم.

#الأسرى #سجن النقب

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